Balıkesir'de Meydana Gelen 6.1 Büyüklüğündeki Deprem Aydın'da Hissedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem Aydın'da da hissedilirken, Aydın AFAD Müdürlüğü'nden ekipler çalışmalara katılmak üzere Balıkesir'e gönderildi.

AFAD verilerine göre saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerle birlikte Aydın'da da hissedildi. Kentte hissedilen sarsıntı sonrası kısa süreli panik yaşanırken, Aydın'da ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Depremin ardından Aydın AFAD Müdürlüğü'ne bağlı arama kurtarma ekibi, yardım ve destek çalışmaları için hızla Balıkesir'e hareket etti. AFAD ekipleri depremin hissedildiği bölgelerde arama-kurtarma, hasar tespit ve yardım faaliyetlerine destek verecek. - AYDIN