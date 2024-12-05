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Balıkesir'de Medya Çalışanları için Dezenformasyonla Mücadele Toplantısı

Balıkesir'de Medya Çalışanları için Dezenformasyonla Mücadele Toplantısı
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İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğü, Balıkesir'deki gazetecilere dezenformasyonla mücadele ve doğru bilgiye erişim konularında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda ayrıca dron eğitimi alan gazetecilere sertifikaları verildi.

İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğü, Balıkesir'de faaliyet gösteren gazetecilere yönelik medya bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kasım ayında "Yeni Medya Teknikleri" başlığı kapsamında medya mensuplarına dron eğitimi veren İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğü, son olarak medya çalışanlarına "Dezenformasyonla Mücadele Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı binasında gerçekleştirilen toplantıda öncelikle "yerel medya gazeteciliği ve doğru bilgiye erişim başlıkları" ele alındı.

Toplantıda dron eğitimini başarıyla tamamlayan gazetecilere de sertifikaları dağıtıldı.

İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürü Tuncay Güven, Çanakkale ve Balıkesir'de dezenformasyonla mücadeleye karşı bilgilendirme ve eğitim toplantılarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini açıkladı. Güven, bu kapsamda Çanakkale'de olduğu gibi Balıkesir'de de kurumlar arası dezenformasyonla mücadelede iş birliği protokolüne dikkat çekti ve tüm devlet kurumlarıyla ortaklaşa bir çalışmanın süreklileştirileceğini vurguladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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