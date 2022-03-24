Balıkesir'de mahalle muhtarları zeybek, çökertme ve Edremit güvende oyunlarını öğrendi

BALIKESİR Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açtığı kursa katılan muhtarlar, zeybek, çökertme ve Edremit güvende oyunlarını öğrendi. Haftada iki gün düzenlenen kursa 12 muhtar katılırken, kursun eğitmenliğini de Hüseyin Kirli yapıyor.

Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü talep üzerine mahalle muhtarları için halk oyunları kursu açtı. Burhaniye Ticaret Meslek Lisesinde haftanın iki günü akşamları düzenlenen kursta zeybek, çökertme v e Edremit güvende oyunları öğretiliyor. Eğitmenliğini Hüseyin Kirli'nin yaptığı kursa katılan muhtarlar, düğünlerde oynamak istediklerini söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Muhtar İlker Kurt, "Hocalarımız sağ olsunlar bu anlamda hakikaten bize destek verdiler. Ben kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Bu gibi faaliyetlerin, etkinliklerin Halk Eğitimi bünyesinde her geçen gün daha da artmasını istiyorum. Bunları bundan sonra gelecek nesillere aktarmak durumundayız. Teşekkür ederim" dedi. Hakan Yeşildere de, "Burhaniye'de muhtarlarla birlikte gerek Balıkesir yöresi, gerek Ege yöresine ait güzel oyunları öğreniyoruz. Harmandalı olsun, Edremit güvendesi olsun, çökertme olsun, bu tür oyunları öğrendik. Benim katılma amacım, eşin dostun düğününde daha güzel daha iyi bir şekilde oynayabilmekti. Eğitmenimiz Hüseyin Kirli ve Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" dedi. Eğitmen Hüseyin Kirli ise, "Sayın muhtarlarımız çok hevesliler. Kültürümüzü öğrenmek istiyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum, gecenin bu saatinde bu soğukta geldikleri için. Özellikle ayrıyeten bize bunu açan Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürüne çok teşekkür ediyorum. Öncelikle harmanladı zeybeği ile başladık. Çökertme zeybeği ile devam ettik. Son olarak da kendi yöremize ait Edremit Güvende zeybeğini öğrettik. Muhtarlarımızla beraber çok güzel çalışmalar yapıyoruz" dedi.