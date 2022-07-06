Balıkesir'de kurbanlık koçu altınlarla süslediler - Haberler

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Balıkesir'de kurbanlık koçu altınlarla süslediler

İhlas Haber Ajansı - Fatma Talay - Yerel
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Balıkesir'de kurbanlık koçu altınlarla süslediler Burhaniye ilçesinde, Kurban bayramı hazırlıkları devam ederken, gelenekler de yaşatılıyor.

Balıkesir'de kurbanlık koçu altınlarla süslediler

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Kurban bayramı hazırlıkları devam ederken, gelenekler de yaşatılıyor. Mobilya ustası Orhan Onur'da nişanlısı Sedef Genç'e altınlarla süslenmiş koç götürdü.

Orhan Onur'un Mahkeme Mahallesindeki evinin önünde süslenen kurbanlık koç alnında altın arma ve boynuzlarında bileziklerle Sedef Genç'in Cumhuriyet Mahallesindeki evine götürüldü. Kız evinin önünde davul eşliğinde kısa bir eğlence düzendi. Orhan Onur ve Sedef Genç oyun oynarken, mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Geleneklerin yaşatıldığını anlatan kız babası Mükerrem Genç, "Burhaniye'miz de kurban bayramında kız ve oğlan nişanlı denk geldiği zaman gelenek ve göreneklerimize göre oğlan evimiz kız evimize kurban getirir. Bizde kurbanımızı aldık ve kabul ettik" dedi. Sedef Genç de," Annelerimiz ve babalarımız geleneklerimizi yürütmemizi istediler bizden. Bizde nişanlıyız. Düğün arefesindeyiz. Kurban bayramına denk geldiği için geleneklerimizi yürütelim istedik. Yani koçumuz geldi. Çok mutluyuz. Heyecanlıyız tabi" diye konuştu. Erkek babası Eşref Onur ise," Geleneklerimizi, göreneklerimizi yaşatmak için gelin kızımıza koçumuzu getirdik. Kurban bayramı mübarek olsun. Bütün Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Fatma Talay - Yerel

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