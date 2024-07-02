Balıkesir'de kestane üreticileri kestane gal arısı zararlısıyla mücadele ediyor
Balıkesir'in Havran ilçesinde kestane üretimi yapan çiftçiler, kestane gal arısı zararlısıyla mücadele etmek için tuzaklar asıyor. Havran Kaymakamı, Orman İşletme Şefi ve Tarım ve Orman Müdürü tarafından yapılan bahçe ziyaretinde kestane gal arısı zararlısıyla ilgili bilgilendirme yapıldı ve tuzaklar asıldı.
Balıkesir'in Havran ilçesi Fazlıca Mahallesi'nde kestane üretimi yapan çiftçilerin kestane gal arısı zararlısı ile mücadelesi kapsamında tuzaklar asıldı.
Havran Kaymakam Enver Özderin, Çınarlıhan Orman İşletme Şefi Tuğçe Dilşad Akgün ve Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre Çakan'ın katılımıyla gerçekleşen bahçe ziyaretinde kestane gal arısı zararlısı ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Akabinde ormanlık alanlarda bulunan kestane ağaçlarında zarar tespiti yapılıp uygun görülen yerlere tuzaklar asıldı. - BALIKESİR