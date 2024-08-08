Balıkesir'de Kadın İşletmeci Otoparkında Takdir Topluyor

Balıkesir'de 57 yaşındaki Nadire Kutlu, kendine has tarzı ile yaptığı otopark işletmeciliğinde taktir topluyor. Elinde bilgisayarı, araba anahtarları ile sürücülere yardımcı olan ve esnafın 'Nadire Anne' diyerek seslendiği Nadire Kutlu'nun otoparkında ayrıca asker, polis, devlet görevlilerine indirim uygulanırken Balıkesir'de ilk kez bir otoparkta vale hizmeti de veriliyor. Nadire Kutlu, kadınların iş hayatında daha disiplinli ve düzenli olduğunu söyleyerek kendisini gören kadınların da araçlarını otoparka getirdiğini söyledi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan Iştınlı Sokak'ta otopark işleten 57 yaşındaki Nadire Kutlu, Balıkesir'in en kalabalık yerlerinden biri olan çarşı bölgesinde çalıştırdığı otopark ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 5 yıldır otopark hizmeti veren Nadire Kutlu, "Yaklaşık 5 yıldır Iştınlı Sokak'ta bulunan Balvale-Merkez Otopark adlı işletmeyi yönetiyorum. Kurumsal bir otopark çalıştırıyoruz. 3 tane çalışanımız var, araç kayıtlarını tutuyoruz. Arabaların giriş ve çıkış saatini bilgisayardan sisteme işliyoruz. Buna göre ücretlendirmesini yapıyoruz. Asker, polis gibi devlet görevlilerine indirim uyguluyoruz. Bu nedenle o kesimden çok gelen oluyor. Onların indirimlerini yaptıktan sonra güler yüzle uğurluyoruz. Hayat şartları gerçekten zor. Vatandaş yüzü asık gelebiliyor, sinirli gelebiliyor. Ona bir güler yüz gösteriyoruz. Canı isterse çay ikram ediyoruz. Bu şekilde davranınca müşterilerimiz de sabit hale geldi" dedi.

Vale hizmetini başlattı

Balıkesir'in yoğun trafiği içinde elinden geleni yaptığını söyleyen Nadire Kutlu, zaman içinde müşterilerin vale hizmetinin talep etmesi ile birlikte Balıkesir'de ilk kez bir otoparkta vale hizmeti başlattıklarını söyledi. Çarşı merkezde araçla birlikte müşteriye kadar ulaştıklarını ifade eden Kutlu, "Vale hizmetinin ne olduğunu vatandaşlar da tam olarak bilmiyor aslında. Vale olan kişinin resmi belgesi olması gerekli. Bizde gerekli evrakları aldık ve kalıcı hale getirdik. Bazen müşterimiz 'Annemi yazlığa götürür müsünüz' diye talepte bulunuyor. Kendi zamanları olmadığı için yardımcı oluyoruz" dedi.

Otopark fiyatları

Balıkesir'de vatandaşların otopark fiyatlarının yüksekliğinden dert yandığının hatırlatıldığı Nadire Kutlu, şehir trafiğinin rahatlaması için, yollarda sağlı sollu parklanma olmaması için içilen bir kahve bedelinin otoparka verilmesinin çok olmadığını söyledi. Kutlu, "Milyonluk araçları olan vatandaşlar, bir kahveye ödedikleri parayı otoparka vermeli diye düşünüyorum. Yollar sağlı sollu dolu. Ambulans geçmekte zorlanıyor, itfaiye geçmekte zorlanıyor. Sonra herkes yollar dar, araç geçemiyor diye şikayet ediyor. Aracın zarar görme ihtimali yok. Biz hizmet sektörü içindeyiz. Kurumsal bir şirketiz. Müşteri geldiği zaman biz zaten indirimlerimizi uyguluyoruz. Ayrıca oto yıkama hizmeti veriyoruz. Şuan ki fiyatların normal olduğunu düşünüyorum" dedi. - BALIKESİR