Balıkesir'de Kaçak Avcılığa Karşı Denetimler Gerçekleştirildi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Balıkesir Şube Müdürlüğü Bandırma Şefliği ekipleriyle birlikte, çevre, doğa ve hayvanların korunması, kaçak avcılığın önlenmesi, ekosistemlerin sürdürülebilirliği ve biyolojik çeşitliliğin devamı amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

27-29 Eylül 2024 tarihleri arasında Bandırma, Gönen ve Manyas ilçeleri sınırlarında yer alan Mişakça, Aladağ, Doğancı, Edincik ve Akçapınar genel ve devlet avlaklarında düzenlenen denetimlerde, 130 avcıya ait Avlanma İzin Kartları, avcılık pulları, yivsiz tüfek ruhsatnameleri ve tüfeklerdeki takozlar kontrol edildi.

Denetimler sırasında, Manyas ilçesi Kocagöl Mahallesi yolunda kanatlarından yaralanmış bir leylek bulundu. Yaralı leylek, tedavisinin ardından doğaya salınmak üzere Kuş Cenneti Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalar, hayvan hakları bilincinin geliştirilmesi ve toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla yürütülen faaliyetler hız kesmeden devam ediyor. Aynı zamanda, yaban hayatının korunması ve beslenmesine yönelik çalışmalar da aralıksız sürdürülüyor. - BALIKESİR