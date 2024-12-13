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Balıkesir'de Hayvancılığı Güçlendiren Protokol İmzalandı

Balıkesir'de Hayvancılığı Güçlendiren Protokol İmzalandı
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Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Balıkesir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında, buzağıların küpeleme ve kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi için önemli bir protokol imzalandı. Bu adım, yerel hayvancılık sektörünün modernize edilmesine ve verimli bir üretim sürecinin sağlanmasına katkı sunacak.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Balıkesir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında, tarım ve hayvancılık sektöründe iş birliğini güçlendirecek önemli bir protokol imzalandı. Bu protokol, Balıkesir il sınırlarında doğan buzağıların küpeleme ve kayıt işlemlerinin, Balıkesir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından yapılmasını öngörüyor.

Protokolün imza töreninde, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ve Balıkesir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Çetin hazır bulundu. Alkan, protokolün hayvancılık sektöründe önemli bir adım olduğunu ve özellikle üreticilerin bu süreçteki katkılarını daha verimli bir şekilde takip edebilmesi için çok büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı.

İmzalanan protokol ile Balıkesir il sınırlarında doğan buzağıların küpeleme ve kayıt işlemleri, Balıkesir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından yapılacak. Bu düzenleme, Balıkesir'deki tüm sığır yetiştiricilerinin verimli ve düzenli bir şekilde kayıt altına alınmasını sağlayarak, yerel hayvancılık sektörünün modernize edilmesine katkı sunacak.

Bu süreçle birlikte, sığırların sağlık ve soy kayıtlarının doğru bir şekilde tutulması, hayvancılıkta daha etkin bir denetim sağlanacak. Böylece hem üreticilerin daha kolay takip edilebilmesi hem de hayvanların izlenebilirliğinin arttırılması sağlanacak. Ayrıca, bu sayede hayvancılık sektöründe daha sağlıklı ve verimli bir üretim süreci başlatılacak.

Protokolün imzalanmasının ardından açıklamada bulunan Balıkesir İl Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan, bu iş birliğinin hem Balıkesir için hem de Türkiye'nin hayvancılık sektörü açısından önemli olduğunu belirtti. Alkan, "Balıkesir'in hayvancılık potansiyelinin daha verimli hale getirilmesi adına attığımız bu adım, üreticilerimize büyük kolaylık sağlayacak. Bu protokol sayesinde, Balıkesir'de doğan her buzağının kaydı ve izlenebilirliği sağlanacak. Bu da hem sektördeki kaliteyi artıracak hem de hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin daha sağlam bir zemine oturmasına yardımcı olacaktır." dedi.

Alkan ayrıca, protokolün Balıkesir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile sağlanan iş birliği sayesinde daha hızlı ve verimli bir şekilde uygulanacağını ifade etti. Alkan, "Birlik Başkanımız Hasan Çetin'e ve tüm ekip arkadaşlarına bu süreçteki desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu protokolün üreticilerimize, hayvancılık sektörüne ve Balıkesir'e hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Balıkesir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Çetin ise protokolün, yerel hayvancılığın gelişmesi için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Balıkesir'deki tüm üreticilerimizin, buzağılarının kayıtlarını düzenli bir şekilde yaparak daha sağlıklı bir üretim süreci yürütmelerine yardımcı olacağız. Bu protokol sayesinde, Balıkesir'deki tüm sığırların sağlıklı bir şekilde kayıt altına alınarak izlenebilirlikleri sağlanacak. Hayvancılık sektörüne dair yapılan bu gibi adımlar, bölge ekonomisini güçlendirecek ve üreticilerimizin daha verimli sonuçlar almasına katkı sunacaktır." dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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