Balıkesir'de Gençlik Yaz Okulu Programı Başladı

Balıkesir'de Gençlik Yaz Okulu Programı Başladı
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Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 11 Gençlik Merkezi ile 9-15 yaş arası gençler için yaz tatilinde sanat, spor, teknoloji ve daha birçok alanda zengin içerikli etkinlikler sunuyor.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı 11 Gençlik Merkezi, yaz tatilinde gençler için zengin içerikli bir program sunuyor. 9-12 ile 13-15 yaş gruplarındaki gençler, eğitim, sanat, spor ve teknoloji alanlarında birbirinden farklı etkinliklerle buluşuyor.

Yaz tatili süresince gençler, hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerini destekleyen atölye ve aktivitelerde yer alıyor. Görsel sanatlar, spor etkinlikleri, yabancı dil dersleri ve el sanatları gibi çalışmalarla ilgi alanlarını keşfeden öğrenciler, teknolojiyle de etkileşim içinde oluyor. Robotik kodlama ve akıl-zeka oyunları gibi uygulamalar, gençlerin analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlıyor. Milli ve manevi değerler eğitimleri ile gençler hem bireysel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de kültürel ve toplumsal bağlarını güçlendiriyor. Bu programlar, gençlerin yaz aylarını verimli değerlendirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda onların kişisel yönlerini tanımalarına, sosyalleşmelerine ve yeni beceriler kazanmalarına ortam hazırlıyor. Gençlik Yaz Okulu, hem eğitici hem de keyifli içeriğiyle gençlerin gelişimine çok yönlü bir katkı sunuyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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