Balıkesir'de engellilerin el emeği göz nuru eserleri sergilendi - Haberler

BURHANİYE, BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de engellilerin el emeği göz nuru eserleri sergilendi

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Engelliler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanırken, engelli vatandaşların kurslarda ürettikleri el emeği göz nuru eserleri de görücüyü çıktı. Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesinin bahçesinde düzenlenen stant ilgi gördü.

Burhaniye'de Türkiye Sakatlar Derneği Şubesinin bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşu ve istiklal marşının ardından yapılan konuşmalarda engellilerin sorunları dile getirildi. Törene katılanlar engellilerin el emeği göz nuru eserlerini yer aldığı sergiyi gezdi. Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar, hazırlanan ürünlerin üyelere gelir olduğunu söyledi. Kursiyerlerden Bahise Zeybek, " Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi olarak haftanın belirli günlerinde Halk Eğitimin düzenlemiş olduğu kursa geliyoruz. El becerisi işleri gerçekleştiriyoruz. Burada elimizden geldiği kadar farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Her zaman bizim yanımızda olduklarını belirtiyorlar. Ama, bizim hayatımız sizlere göre gerçekten çok zor. Yollar, kaldırımlar bize uygun değil. İş yerleri, okullar uygun değil. O yüzden bizler isteklerimizi gerçekleştiremiyoruz. Bizde yaşanabilir bir hayat istiyoruz" dedi. Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi Başkanı Gürsel Vardar da, " Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi olarak el beceri kurslarımızda kursiyerlerimiz el emeği ürünlerini derneğimiz bahçesindeki stantta sergiliyorlar. Oradan 3-5 kuruş ailelerine katkı sağlayan arkadaşlarımız oluyor. Hayata, üretime katılıyorlar. Bu anlamda, kurslarımız bu şekilde faydalıda oluyor. Engelli kardeşlerimiz için elimizden geldiğince çabalıyoruz. Bu toplumdan da destek bekliyoruz bu konularda. Duyarlılık bekliyoruz" dedi. Dernek bahçesinde düzenlenen törene Ak Parti Burhaniye İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu. CHP İlçe Başkanı Aylin Yıldırım, İYİ Parti İlçe Başkanı Erdoğan Kahya, MHP İlçe Başkanı Murat Kurt, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül ve vatandaşlar katıldı.