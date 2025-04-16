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Balıkesir'de Döner Satışı Denetimleri Başlatıldı

Balıkesir'de Döner Satışı Denetimleri Başlatıldı
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Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, döner satan işletmeleri denetleyerek Türk Gıda Kodeksi'ne uygunluklarını kontrol etti. Analiz sonuçlarının tüketici sağlığı için önem taşıdığı belirtiliyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde döner satışı yapan toplu tüketim işletmeleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün talimatları doğrultusunda denetime tabi tutuldu.

Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerde satılan döner ürünlerinin Türk Gıda Kodeksi'ne uygunluğu kontrol edildi.

Denetim sırasında çeşitli işletmelerden numuneler alınarak laboratuvar analizine gönderildi. Yetkililer, analiz sonuçlarının tüketici sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Ekipler, üretim ve satış noktalarında hijyen koşulları, kullanılan et ve diğer malzemelerin kalitesi ile ürünlerin saklama şartlarını detaylı bir şekilde inceledi. Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Yetkililer ayrıca, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi için bu tür denetimlerin düzenli olarak sürdürüldüğünü ve gerekli durumlarda yasal işlem başlatıldığını vurguladı. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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