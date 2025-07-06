Balıkesir'de Doğum Mücadelesi: İnek ve Buzağı Kameralara Yansıdı

Balıkesir'de bir ahırda kendi başına doğum yapan inek ile buzağının birbirine kavuşma mücadelesi kameraya yansıdı.

Buzağının ölü ya da hastalıklı doğması, hayvanların çalınması üretici maliyetlerini daha da yükseltebilirken, bu yüzden birçok besici ahırına güvenlik kamerası taktırıyor. Besiciler hayvanlarının doğumunda buzağı ya da büyükbaş kaybı yaşamamak için yanlarında olmaya çalışıyor. Balıkesir'de bir süt sığırı ise sabaha karşı doğum yapınca sahipleri yardıma gelemedi. Kendi doğuran sığır ile buzağının birbirine kavuşma mücadalesi ise güvenlik kemaralarına yansıdı.

Saat 03.00'te başlayan doğum görüntülerinde büyükbaş hayvan doğumunu yaptıktan hemen sonra ayağa kalkıyor ve ahırdaki diğer sığırlar da anneyle ayaklanıyor. Annenin buzağısını görmesiyle yaşadığı heyecan da kemaralara yansıyor. Süt sığırı yavrusunu yalayarak temizlemeye çalışırken buzağı eğimli zeminde kayıyor ve annesinden uzaklaşıyor. Zincirle bağlı anne buzağıya ulaşamayınca memesini emmesi için yavrusuna yaklaştırmaya çalışıyor ancak küçük hayvan ayağa kalkamıyor. Buzağının her ayağa kalkma denemesi yerlerin ıslak ve kaygan olması nedeniyle boşa çıkıyor ve tekrar düşüyor. Anne sürekli yavrusunu çağırsa da buzağı başarılı olamıyor. Zorlukla ayağa kalkan buzağı, bir dakika kadar ayakta duruyor ancak bacaklarının gücü tükenince yine olduğu yere oturuyor ve annesine ulaşamıyor. Görüntülerde saatler sonra buzağı sürünerek annesine ulaşıyor. Yavrusuna ulaşmanın sevincini yaşayan süt sığırı, buzağısını diliyle temizliyor.

Besici aile, sağılabilir 8 büyükbaş ve 2 de buzağıları olduğunu belirterek, "Yeni doğan ile 3 buzağımız oldu. Biz geldiğimizde şok yaşadık. Hayvanın çok zorlanacağını düşünüp veteriner çağırmayı planlıyorduk. Geldiğimizde anne ve buzağı yan yanaydı, çok şaşırdık. İkisi de sağlıklı. Çok sevinçliyiz" dedi.

Aile, yaşananları kameradan izlediklerinde çok üzüldüklerini dile getirdi. - BURSA