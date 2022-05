Büyükşehir'den ' Çocuklar Okusun Kütüphaneler Kitapla Dolsun' kampanyası

Minik Umut kütüphaneye ilk kitap bağışını yaptı

BALIKESİR - Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı "Çocuklar Okusun Kütüphaneler Kitapla Dolsun" isimli kitap kampanyasına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden destek. Belediyeye ilk kitap bağışını yapan 1. sınıf öğrencisi Umut Örs "Bağışladığım kitaplar; ablamdan bana, benden de kitapları olmayan çocuklara miras kalsın" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının "Çocuklar Okusun Kütüphaneler Kitapla Dolsun" isimli kitap toplama kampanyasına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden destek. Balıkesir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde; Balıkesir'de yürütülen kampanya ile okul kütüphaneleri ve halk kütüphanelerindeki kitap sayılarının artırılması hedefleniyor.

7 bin personele kitap bağışı çağrısı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, yaklaşık 7 bin personeline kitap bağışı çağrısında bulundu. Bu sayede; ilkokul, ortaokul ve liselerdeki mevcut kütüphanelerin kitap ihtiyaçları giderilerek öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılmış olacak. 23 Nisan'da başlatılan ve 31 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek olan proje sonunda; Büyükşehir Belediyesi'ne getirilen kitaplar, Beyaz Masa'ya teslim edilecek. Türkiye çapında iddialı olan Balıkesir, kitap bağışı bitiminde; öğrenci başına düşen kitap sayısı sıralamasında birinciliği zorlayacak.

Minik Örs, 'Okudukça özgürleşiyorum'

"Çocuklar Okusun Kütüphaneler Kitapla Dolsun" adlı kampanyasında Büyükşehir Belediyesi'ne ilk bağışı yapan Burhan Erdayı İlköğretim Okulu 1-H sınıf öğrencisi Umut Örs oldu. Bu yıl okuma yazmayı yeni öğrenen Umut Örs, sınıflarında da her ay okuma yarışması yapıldığını ve çok hoşuna gittiğini söyledi. Ablası Esila Örs'ten kendisine minik bir kütüphane kaldığını dile getiren Umut Örs "Ben kitap okumayı çok seviyorum. Kitap okuma alışkanlığını ben ablamdan kazandım. Benim ablam her gün sayfalarca kitap okur, bana da anlatırdı. Biz, okula başlamadan önce hikaye dinleyerek uyurduk. Artık kitap okumayı öğrendim ve her gün okuyorum. Okuduğum için kendimi mutlu ve özgür hissediyorum. Buraya getirdiğim kitaplar, ablamdan bana benden de kitapları olmayan çocuklara miras kalsın. Kitap okumak çok güzel, bütün arkadaşlarıma bol bol kitap okumalarını öneriyorum" dedi.

Balıkesir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen projeye; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Organize Sanayi Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası başkanlıkları personelleriyle birlikte projeye tam destek veriyor.