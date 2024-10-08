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Balıkesir'de Çocuklar, Filistin'e Destek İçin Renkli Etkinlik Düzenledi

Balıkesir'de Çocuklar, Filistin'e Destek İçin Renkli Etkinlik Düzenledi
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Balıkesir'de bir araya gelen çocuklar ve yetişkinler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenledikleri etkinlikte, barış mesajlarını resimlerle ifade etti. Katılımcılar, sevgi ve dayanışma ruhunu pekiştirdi.

Balıkesir'de bir araya gelen çocuklar ve yetişkinler, İsrail'in Filistin'e karşı gerçekleştirdiği saldırılara tepki göstermek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, katılımcılar duygularını ve düşüncelerini resimlerle ifade etti.

Etkinlik, Balıkesir'in çeşitli bölgelerinden gelen çocukların katılımıyla gerçekleşti. Çocuklar, Filistinli kardeşlerine destek olmak amacıyla hazırladıkları resimlerle, barış mesajları vermeye çalıştılar. Renkli boyalar ve kağıtlar eşliğinde ortaya çıkan eserler, hem çocukların hayal gücünü hem de empati yeteneklerini ortaya koydu.

Etkinliğe katılan çocuklar, Filistin'deki durumu anlatarak, "Biz de barış istiyoruz" mesajını verdiler. Yetişkinler de çocukların çizimlerini destekleyerek, bu tür etkinliklerin toplumsal duyarlılığı artırdığını vurguladılar.

Organizasyonun arkasındaki isimlerden biri, bu etkinliğin amacının sadece Filistin'e yönelik saldırılara dikkat çekmek olmadığını, aynı zamanda sevgi, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirmek olduğunu belirterek, "Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın dünya üzerinde olup bitenlere duyarlılık kazanmasını sağlamak istiyoruz" diye ekledi.

Çizilen resimler, etkinliğin sonunda sergilendi ve katılımcılardan büyük ilgi gördü. Eserlerin, sadece sanat değil, aynı zamanda bir mesaj taşıdığını ifade eden organizatörler, bu tür etkinliklerin devam edeceğini açıkladı.

Balıkesir'deki bu anlamlı etkinlik, toplumsal dayanışmanın ve çocukların duyarlılığının güzel bir örneğini sergileyerek, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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