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Balıkesir'de Berber ve Kuaförlerde Bayram Yoğunluğu Artıyor

Balıkesir'de Berber ve Kuaförlerde Bayram Yoğunluğu Artıyor
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Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Balıkesir'de berber ve kuaförler yoğun bir müşteri akınına uğradı. Esnaflar, artan talepleri karşılamak için mesai saatlerini esneterek sabah erken saatlerde işe başlayıp gece yarısına kadar hizmet veriyor.

Balıkesir'de Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, berber ve kuaförlerde yoğunluk yaşanıyor.

Kentte bayram öncesi yaşanan bu hareketlilik, esnafın yüzünü güldürdü. Berberler ve kuaförler artan talepleri karşılamak için mesai saatlerini esnetti. Sabahın erken saatlerinde işe başlayan esnaf, gece yarısına kadar müşterilerini ağırlıyor. Edremit Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Metin Koyuncu, bu yıl bayram hareketliliğinin esnafa bir nebze de olsa nefes aldırdığını belirterek, "Bayram yoğunluğumuz çok şükür bu sene iyi. Tabii ki eski Ramazanlar gibi değil ama geçen seneye oranla daha yoğun geçiyor" dedi. Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını ifade eden Koyuncu, "Mesai kavramını kaldırdık. Sabah dükkana giriyoruz, akşam çıkabiliyorsak ne mutlu bize. En kötü ihtimalle gece 24'e kadar çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Berberler ve kuaförlerde bayram yoğunluğunun arife gününe kadar devam etmesi bekleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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