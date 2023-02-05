Balıkesir'de beklenen kar yağışı başladı Yerel Haberler Balıkesir'de beklenen kar yağışı başladı Balıkesir merkezde beklenen kar yağışı başladı. Balıkesir'de beklenen kar yağışı başladı BALIKESİR - Balıkesir merkezde beklenen kar yağışı başladı. Balıkesir'in yüksek ve kırsal ilçelerinde dün başlayan yoğun kar yağışı il merkezine öğleden sonra başladı. Balıkesir merkez Karesi ve Altıeylül ilçelerinde öğleden sonra başlayan kar yağışı devam ediyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü kar yağışının akşam saatlerinde artarak devam edeceği bilgisini verdi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Balıkesir Yerel Haberler

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