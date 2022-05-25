Balıkesir'de araç sayısı 525 bin oldu - Haberler

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Balıkesir'de araç sayısı 525 bin oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Balıkesir'de araç sayısı 525 bin oldu

Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı nisan ayında ayında artarak 525 bin 153 oldu.

Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı nisan ayında ayında artarak 525 bin 153 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Türkiye'de nisan ayında 118 bin 974 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı açıklandı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,6'sını otomobil, yüzde 36,7'sini motosiklet, yüzde 11,3'ünü kamyonet, yüzde 5,1'ini traktör, yüzde 2,4'ünü kamyon, yüzde 0,5'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Balıkesir'de nisan ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 525 bin 153 olduğu açıklandı. TÜİK'den yapılan açıklamanın devamında, Çanakkale'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısının nisan ayı itibarıyla 251 bin 13 olduğu bildirildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye İstatistik Kurumu, Balıkesir, Tragger, Nisan, Yerel, Haberler

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