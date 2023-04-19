Antika merakı yüzünden evini müzeye çevirdi

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, 2 çocuk annesi Aydan Aydınlıgil'in antika merakı evini müzeye çevirdi. Asırlık giysilerden, ev eşyalarına kadar yüzlerce eski eşyanın yer aldığı çiftlik evi ilgi odağı haline geldi.

Burhaniye'de eşi Sabri Aydınlıgil ile birlikte çiftlik evinde yaşayan Aydan Aydınlıgil'in gençliğinden beri devam eden antika merakı evini küçük bir müzeye çevirmesine neden oldu. Ninelerinin sandıklarından çıkan giysiler ile mutfak ve ev eşyalarını muhafaza eden Aydınlıgil, hiçbir eski eşyayı atmaya kıyamadığını söyledi. Annesinin fincanından kahve içmenin kendisini çok mutlu ettiğini anlatan 2 torun sahibi Aydan hanım, iki kızının da kendisine destek verdiklerini söyledi. Eskileri atamadığını söyleyen Aydan Aydınlıgil, "Ben antikayı seviyorum. Yani gençliğimden beri meraklıydım. Bir şeyi atamazdım. Sonra da böyle bir oda yapmayı düşündüm. Küçücük kendi adıma bir müze oluşturdum. Anılarla yaşamayı çok seviyorum. Annemin bir fincanından bir kahve içmek beni çok mutlu ediyor. Artı, torunlarımda bir şeyleri geçmişimizi bir şeylerimizi öğrensinler istiyorum. Sandıktan çıkan bir şeyi atmasınlar çöpe istiyorum. Neyin ne olduğunu bilsinler istiyorum. Bu odamda 40, 50 ve 100 yıla kadar anılar var. Onlarla keyif alıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bu odada kahve içmek inanın beni böyle alıp eskilere götürüyor. Çok mutluluk veriyor. İnşallah, daha da zenginleştirmeyi düşünüyorum. Şu an bunların hepsi anadan, atadan, dededen ve ninelerden kalma. Onların sandıklarından çıkan ürünler. Hiç birini kıyıp atamıyorum. Kimselere veremiyorum. İnşallah, daha zenginleştiririm bunları. Kızlarımda çok seviyor. Daha sonra, ne olur onlar hani bilemiyorum. Başka bir müzeye bağışlayabilirler benim adıma" dedi.

Annesine destek olduğunu anlatan Anıl Duran da, "Annemin bu merakı çok uzun yıllardan beri vardır. Bizim 80'li, 90'lı yıllarda çocukluğumuzda evin gizli odaları annelerin misafir odaları vardı. Annemin kendi misafir odasının yanında, böyle şark odası antika odası vardı. Bizim için de çok kıymetliydi. Bununla büyümek te çok güzel. Bu gün hayaline ulaşması beni çok mutlu ediyor. Antikalardan çok hoşlanıyor. Burada gerçekten onun için kahve içmek böyle onun eskilere gittiğini görmek benim için de çok değerli. Belki biz değerini bilmeyecektik böyle şeylerin. Onun sayesinde bizde anlamış olduk. Bizim çocuklarımız da aynı şekilde anlayarak büyüyorlar. Bunun içinde olmak hepimiz adına çok mutluluk verici. Annemizi destekliyoruz" diye konuştu.