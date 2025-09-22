Haberler

Balıkesir'de Akdeniz Meyve Sineği Uyarısı: Üreticilere İlaçlama Tavsiyesi

Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akdeniz meyve sineği yoğunluğunun arttığını belirterek, üreticilerin zamanında ve uygun şekilde ilaçlama yapmalarının önemini vurguladı. Ruhsatlı ilaçların kullanılması ve çevre koruyucu önlemler alınması gerektiği belirtildi.

Balıkesir'in Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere yönelik önemli bir uyarıda bulundu. Yapılan kontrollerde ilçede Akdeniz meyve sineği (Ceratitis capitata) yoğunluğunun arttığı tespit edildi.

Müdürlük, meyve dökümünü ve ürün kayıplarını önlemek için üreticilerin zamanında ve uygun şekilde ilaçlama yapmalarının büyük önem taşıdığını bildirdi.

İlaçlama sırasında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlı ilaçların kullanılması gerektiği, işlemlerin akşam saatlerinde arıların aktif olmadığı zamanlarda yapılmasının önem arz ettiği kaydedildi. Ayrıca, ilaçlama sırasında koruyucu ekipman kullanılması, çevreye ve insan sağlığına zarar verilmemesi, hasada yakın dönemde ise ilaç kalıntı sürelerine (PHI) mutlaka dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, üreticilerin ürün kaybı yaşamaması için tavsiye edilen ilaçlama programlarına uymalarının zorunlu olduğunu hatırlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
