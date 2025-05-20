Balıkesir'de Afet Müdahale Planı Tatbikatı Gerçekleştirildi

Balıkesir'de Afet Müdahale Planı Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Vali İsmail Ustaoğlu'nun katılımıyla Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde yapılan tatbikatta, İDA SAR Arama Kurtarma Derneği'nin 10 kişilik ekibi eğitim aldı ve uygulamalı çalışmalar yaptı.

Balıkesir'de, Vali İsmail Ustaoğlu'nun katılımıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde saha ve masabaşı tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata Edremit Körfezi'nden İDA SAR Arama Kurtarma Derneği de katıldı.

İDA SAR tatbikata 10 kişilik bir ekiple katılım sağladı. Tatbikat kapsamında ekip, enkaza yaklaşma, enkaz içinde güvenli ilerleme gibi temel arama kurtarma konularında eğitim aldı. Ayrıca çöken bina simülasyonunda uygulamalı çalışma yapan ekip, sahada deneyim kazanma fırsatı buldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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