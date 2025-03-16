Balıkesir'de 9 bin kişilik iftar

Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı, Ramazan ayının manevi atmosferinde birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla Balıkesir'in en işlek noktalarından biri olan Milli Kuvvetler Caddesi'nde 9 bin kişilik iftar programı düzenledi.

İftar öncesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, AK Parti İl Başkanlığı'nda İl Başkanı Mehmet Aydemir tarafından karşılandı. Program kapsamında, Balıkesir'in değerleriyle bir araya gelinerek Şehit Orhan Büyükçaylı'nın ailesi, Gazi Er Nurhan Teke ve ailesi ile Önceki Dönem İl Gençlik Kolları Başkanı merhum Hüseyin Murat Uysal'ın eşi ziyaret edildi.

Ramazan ayının paylaşma ruhunu yaşatmak adına Gar Meydanı'nda "İftara 5 Kala" programı düzenlenerek trafikte iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftariyelik ikram edildi. Ardından Milli Kuvvetler Caddesi'nde kurulan dev iftar sofrasında binlerce kişi aynı sofrada buluştu.

İftarın ardından Zağnos Paşa Camii'nde teravih namazı eda edilirken, çıkışta vatandaşlara sahlep ikram edildi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, yaptığı açıklamada Ramazan ayının ruhuna uygun olarak vatandaşlarla bir araya gelmenin ve dayanışmayı güçlendirmenin önemine vurgu yaparak, "Bu mübarek ayda soframızı ve gönlümüzü halkımızla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı, sadece oruç tutmak değil, aynı zamanda gönülleri birleştirmek, kardeşliğimizi pekiştirmek ve sofralarımızı paylaşmak demektir. Bugün burada, Balıkesir'imizin kalbinde, binlerce hemşehrimizle aynı sofraya oturmanın mutluluğunu yaşadık. AK Parti olarak bizler, milletimizle iç içe olmayı, onların dertleriyle dertlenmeyi ve sevinçlerini paylaşmayı her zaman en büyük sorumluluğumuz olarak gördük. Ramazan vesilesiyle düzenlediğimiz bu iftar programı da, bu anlayışımızın bir yansımasıdır. Bu akşam bir kez daha gördük ki, Balıkesir her zaman olduğu gibi kardeşlik ruhunu koruyor ve büyük bir aile olmanın bilinciyle hareket ediyor. Bizler, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Bu güzel akşamda bizlerle olan, dualarını ve sofralarını paylaşan tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Birlik ve beraberlik içerisinde Balıkesir için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İftar programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan da katılım sağladı. - BALIKESİR