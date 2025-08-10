Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem, Kütahya'da Panik Yarattı

Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem, Kütahya'da Panik Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Kütahya merkez ve ilçelerinde de hissedildi. Deprem sonrası Kütahya'da kısa süreli panik yaşandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Kütahya merkez ve ilçelerinde de hissedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Kütahya'da da hissedildi. Deprem sonrası Kütahya şehir merkezinde kısa süreli panik yaşandı. Sokaklara çıkan vatandaşlar telefonla yakınlarına ulaşmaya çalışırken, sarsıntı anı cep telefonları kameralarına yansıdı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç

Kadınların seçim anketinde çarpıcı sonuç! İşte birinci çıkan parti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.