Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem, Kütahya'da Panik Yarattı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Kütahya merkez ve ilçelerinde de hissedildi. Deprem sonrası Kütahya'da kısa süreli panik yaşandı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Kütahya'da da hissedildi. Deprem sonrası Kütahya şehir merkezinde kısa süreli panik yaşandı. Sokaklara çıkan vatandaşlar telefonla yakınlarına ulaşmaya çalışırken, sarsıntı anı cep telefonları kameralarına yansıdı. - KÜTAHYA
