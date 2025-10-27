Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem: Kütahya'da Panik Hakim

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Kütahya başta olmak üzere çevre illerde de güçlü bir şekilde hissedildi.

Depremle birlikte Kütahya'da vatandaşlar panik içinde kendilerini sokağa attı ve yakınlarına ulaşmaya çalıştı. İlk belirlemelere göre kentte herhangi bir yıkım veya yaralanma olmadığı öğrenildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin bölgede muhtemel olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. - KÜTAHYA