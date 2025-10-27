Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem, İstanbul'da Panik Yarattı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. İstanbul'un birçok ilçesinde depremi hisseden vatandaşlar, panik yaşayarak sokağa döküldü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel