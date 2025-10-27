Haberler

Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem, İstanbul'da Panik Yarattı

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da hissedildi. Vatandaşlar panik içinde sokağa döküldü.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. İstanbul'un birçok ilçesinde depremi hisseden vatandaşlar, panik yaşayarak sokağa döküldü. - İSTANBUL

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
