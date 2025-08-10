Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem, İstanbul'da Hissedildi

Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem, İstanbul'da Hissedildi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Vatandaşlar panik içinde sokaklara ve parklara akın etti.

Panikleyen vatandaşlar telaş içinde kendilerini sokağa attı. Bazı vatandaşlara parklara akın etti. Panikleyen vatandaşlar aileleriyle birlikte en yakındaki parklara akın ettiler. Bazı vatandaşlar bavul ve evcil hayvanları ile birlikte geldi. kimileri geceyi parkta geçireceğini ifade etti.

Cengiz Fettahoğlu, "Hissettim. Deprem olduğunda evdeydim. Çok korkmadım. Çünkü tektim. Bayağı sallandı. Parka geldim. Biraz burada kaldıktan sonra eve geçeceğim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
