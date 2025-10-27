Haberler

Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem, Eskişehir'de Paniğe Neden Oldu
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Eskişehir'de de hissedildi ve bazı vatandaşlar sokağa çıktı. Eskişehir Valisi, ilde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını açıkladı.

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem Eskişehir'de de hissedilirken, bazı vatandaşlar aileleriyle birlikte dışarıya çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelin 6.1 büyüklüğündeki deprem birçok ilin yanı sıra Eskişehir'de de hissedildi. Birkaç saniye süren sarsıntı paniğe yol açarken, bazı vatandaşlar aileleriyle birlikte kendilerini sokağa attı. Bir evde lambaların sallanma anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

"Depreme karşı daha çok bilinçli olmamız gerekiyor"

Yaşanan depremin ardından ailesiyle birlikte dışarıya çıkan 50 yaşındaki Kemal Kaya, "Depremin Balıkesir merkezli olduğu söyleniyor. Tam öğrenemedik ama biz aşağıya indik. Depremlere karşı hassasız. Zaten geçtiğimiz yıllarda da çok büyük bir deprem yaşadık. O depremde yardım için bölgeye hemen intikal eden sivil toplum örgütlerinde görevliydim. Hemen aksiyon alıp gittik, çok hassas ve duyarlıyız. Halkımızın da bilinçli olmasını istiyoruz. Sonuçta deprem öldürmüyor, binalar öldürüyor. Artık binalarımız için de gerekli değişim ve dönüşüm çalışmalarının yapılmasını istiyoruz. Deprem doğal bir afet, ben onun bilincindeyim. Depreme karşı daha da çok bilinçli olmamız gerekiyor. Daha büyük bir deprem olsaydı, hazırlık çantamız kapımızın arkasında bulunuyordu. Okulda eğitim sırasında çocuklarımıza vermişler ve tatbikat yapmışlar" şeklinde konuştu.

"Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı"

Öte yandan, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy depremle ilgili açıklamada bulundu. Vali Aksoy açıklamasında, "İlimizde de hissedilen ve şu ana kadar Eskişehir'de herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
