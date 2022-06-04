Balıkesir'de 55 deprem kaydedildi - Haberler

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Balıkesir'de 55 deprem kaydedildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Balıkesir'de 55 deprem kaydedildi

Balıkesir'de son 12 saatte 55 deprem kaydedildi.

Balıkesir'de son 12 saatte 55 deprem kaydedildi.

Balıkesir'de gece saat 01.13'de Karesi ilçesi Çaypınar mevki merkez üslü deprem tüm il ve civarında hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü saat 01.58'de Halkapınar'da 4.7'lik ikinci bir deprem de yaşandı.12 saat içerisinde Balıkesir'de büyüklüğü 1 ile 3.5 arasında değişen 55 deprem yaşandı.

Depremlerde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. - BALIKESİR

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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