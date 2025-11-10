Balıkesir'de 4.5 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.06'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bursa'da da hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre illerden de hissedildi. Sarsıntı, özellikle Balıkesir merkez ve ilçelerinde kısa süreli paniğe neden olurken, Bursa'da da gece yarısı hissedilen sarsıntı paniğe neden oldu. - BURSA