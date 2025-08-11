Balıkesir'de 4.5 Büyüklüğünde Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 8.57 kilometre olarak belirlendi.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.13'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Sındırgı ilçesi olan depremin derinliği 8.57 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA
