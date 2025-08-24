Balıkesir'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.14'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. Depremin derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.14'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Sındırgı ilçesi olan depremin derinliği 7.01 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakan Ersoy, vatandaşlarla uçak sırası bekledi! İşte o anlar

O bakan uçak sırasında böyle görüntülendi!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel'den Barış Alper Yılmaz için canlı yayında olay iddia

Galatasaraylı yıldız için canlı yayında olay iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.