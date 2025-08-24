Balıkesir'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.14'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. Depremin derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.14'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Sındırgı ilçesi olan depremin derinliği 7.01 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel