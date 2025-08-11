Balıkesir'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.86 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.01'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Sındırgı ilçesi olan depremin derinliği 6.86 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel