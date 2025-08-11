Balıkesir'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.86 kilometre olarak kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.01'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Sındırgı ilçesi olan depremin derinliği 6.86 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA

