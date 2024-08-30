BALIKESİR'DE 30 Ağustos coşkuyla kutlandı

BALIKESİR'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yıl dönümü, törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ilk olarak Kuvay-i Milliye Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Hüseyin Duman ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kuvay-i Milliye Salonu'nda tebrikleri kabul etti. Kutlamalar daha sonra Kuvay-i Milliye Meydanı'nda protokolün halkı selamlamasıyla devam etti. Tekrar saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

30 Ağustos zaferinin anlam ve önemini belirten konuşma, Hava Pilot Kurmay Albay Timur Geceoğlu, tarafından yapıldı.15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibinin gösterisi, okunan şiirler, jandarma komandoların gösterileriyle devam etti. Türk bayraklarının coşkuyla dalgalandığı tören, geçit töreni ile sona erdi.