Balıkesir'de 13 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarmanın yaptığı çalışmada 13 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik olarak yapılan çalışmada; Edremit ilçesi içerisinde müdahale edilen göçmen kaçakçılığı olayında 2 organizatör ve 13 Filistin uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan çalışmada 14 bin 800 TL suçtan elde edilen gelir ve göçmenleri taşımakta kullanılan 1 kamyonet ve 1 otomobil ele geçirildi.

Olayda yakalanan araçlara şerh konularak yediemin otoparkına çekildi ve 2 organizatör gözaltına alındı. - BALIKESİR