Balıkesir'de 13 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarmanın yaptığı çalışmada 13 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, suç geliri, araçlar ve göçmenleri taşımakta kullanılan araçlar ele geçirildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarmanın yaptığı çalışmada 13 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik olarak yapılan çalışmada; Edremit ilçesi içerisinde müdahale edilen göçmen kaçakçılığı olayında 2 organizatör ve 13 Filistin uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan çalışmada 14 bin 800 TL suçtan elde edilen gelir ve göçmenleri taşımakta kullanılan 1 kamyonet ve 1 otomobil ele geçirildi.
Olayda yakalanan araçlara şerh konularak yediemin otoparkına çekildi ve 2 organizatör gözaltına alındı. - BALIKESİR