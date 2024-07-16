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Balıkesir'de 13 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarmanın yaptığı çalışmada 13 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, suç geliri, araçlar ve göçmenleri taşımakta kullanılan araçlar ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarmanın yaptığı çalışmada 13 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik olarak yapılan çalışmada; Edremit ilçesi içerisinde müdahale edilen göçmen kaçakçılığı olayında 2 organizatör ve 13 Filistin uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan çalışmada 14 bin 800 TL suçtan elde edilen gelir ve göçmenleri taşımakta kullanılan 1 kamyonet ve 1 otomobil ele geçirildi.

Olayda yakalanan araçlara şerh konularak yediemin otoparkına çekildi ve 2 organizatör gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Balıkesir Jandarma Edremit Göçmen Yerel Politika Güncel Haberler

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