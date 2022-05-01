Balıkesir'de 1 Mayıs coşkusu

Balıkesir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendika, siyasi parti, STK, oda ve meslek gruplarının yürüyüşü ile olaysız şekilde kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Balıkesir'de olaysız şekilde kutlandı. Yaklaşık bin kişilik grup Altıeylül'de bulunan Çarşamba Pazarı'nda toplandıktan sonra, 100. Yıl Caddesi boyunca sloganlar atarak yürüdü. 'İş, Ekmek, Özgürlük', 'Yaşasın 1 Mayıs' gibi sloganların atıldığı yürüyüşte CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı ve Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin de yer aldı. Yürüyüş Balıkesir Atatürk Stadı karşısında bulunan alanda son buldu. İstiklal Marşı okunmasının ardından şarkılar, türkülerle 1 Mayıs kutlandı.

1 Mayıs kutlamalarına Cumhuriyet Halk Partisi, sendikalar, meslek odaları, üniversite öğrencileri katıldı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel