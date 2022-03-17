Balıkesir Büyükşehir, şoförlerin işlemlerini kolaylaştırıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir Büyükşehir, şoförlerin işlemlerini kolaylaştırıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Balıkesir Büyükşehir, şoförlerin işlemlerini kolaylaştırıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şoför esnafının işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Ulaşım Başvuru Sistemi'ni hayata geçirecek.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şoför esnafının işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Ulaşım Başvuru Sistemi'ni hayata geçirecek. 20 ilçenin Şoförler Odası başkanları ve genel sekreterlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, sistem tanıtılarak detayları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şoför esnafının yanında olmaya ve işlemlerini kolaylaştırmaya devam ediyor. 20 ilçenin Şoförler Odası başkanlarını ve genel sekreterlerini ağırlayan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemleri Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü, Ulaşım Başvuru Sistemi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. İl genelinde; servis, taksi, yük taşımacılığı ve toplu taşıma faaliyeti yürüten şoför esnafının kuruma gelmeden işlemlerini online olarak yapabilmesine imkan sağlayacak Ulaşım Başvuru Sistemi ile işlemler hızlı bir şekilde yürütülebilecek. Toplantıda sistemin detayları oda başkanları ve genel sekreterlerine ayrıntılarıyla anlatılarak kullanımı hakkında bilgi verildi. Kurulacak sistem sayesinde ilçelerde yaşayan şoförler, merkeze gelmeden işlemlerini kolaylıkla hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek. - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir, şoförlerin işlemlerini kolaylaştırıyor

Balıkesir Büyükşehir, şoförlerin işlemlerini kolaylaştırıyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title