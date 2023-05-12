Balıkesir Büyükşehir, deforme olan caddeleri yeniliyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllardır şehir merkezinin trafik yükünü çekerek deforme olan caddelerde asfalt yenileme hamlesini hız kesmeden sürdürüyor. Altay ve Atay Caddelerinin ardından Şehit Birol Koç Caddesi'nde işlemlerini sürdüren Büyükşehir, çalışmalarını kısa zamanda tamamlayacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Karesi ve Altıeylül ilçelerinde başlattığı sıcak asfalt hamlesine hız kesmeden devam ediyor. Deforme olmuş, kullanım ömrünü yitirmiş caddelerin asfaltını bir bir yenileyen Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri; Karesi ilçesi Altay ile Altıeylül ilçesi Atay Caddelerinin ardından şimdi de Altıeylül ilçesi Plevne Mahallesi'nde bulunan Şehit Birol Koç Caddesi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Trafik yükünün çok fazla olduğu caddede öncelikle trimer kazısı gerçekleştiren ekipler, sıcak asfalt serim işlemlerine de başladı. Çok uzun bir cadde olduğu için etaplar halinde çalışmalarını yürüten Büyükşehir ekipleri, caddenin yüzde 50'sinden fazlasında çalışmalarını tamamladı. Caddenin geri kalanında da çalışmalarını aralıksız yürüten ekipler, asfalt serimini tamamlanmasının ardından yol çizgi çalışmalarını da gerçekleştirecek. Buradaki çalışmaların bitmesinin ardından Karesi ilçesi Çengel Caddesi ile Altıeylül İlçesi Soma Caddesi'nde asfalt yenileme çalışmaları başlatılacak. - BALIKESİR