Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden engelli dostu plajlar - Haberler

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden engelli dostu plajlar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden engelli dostu plajlar

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, engelli dostu uygulamalarını her alanda sürdürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, engelli dostu uygulamalarını her alanda sürdürüyor. Altınkum'dan Yağcılar'a, Ayvalık'tan Altınoluk'a kadar Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki mavi bayraklı plajlarda her yıl olduğu gibi bu yılda engelli rampaları yerleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 291 kilometrelik sahil şeridinde düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Ayvalık'tan Altınoluk'a kadar Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan plajlarda yürüyüş yolundan bitkilendirmeye, kent mobilyalarından sahil temizliğine kadar her şeye temas ediyor. Özellikle engelli bireyleri de düşünen Büyükşehir Belediyesi; tuvaletlere ve plajlara engelli rampa uygulamasını her yıl olduğu gibi bu yılda sürdürüyor. Ekipler son olarak; Edremit Altınkum, Yağcılar, ve Ayvalık Birlik Ortopedik Engelliler Derneği'nde engelli rampası çalışmasını tamamladı. Yürüyüş yollarını ve iskeleleri de onaran ekipler, plajları hazır hale getirdi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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