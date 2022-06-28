Balıkesir Büyükşehir Belediyesi cenazeleri uçakla ücretsiz gönderiyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, cenaze nakilleri için Türk Hava Yolları ile yaptığı sözleşme sayesinde bugüne kadar 226 cenazeyi ücretsiz olarak havayoluyla il dışına nakletti. Büyükşehir ayrıca 8 bin 80 cenazeyi de karayoluyla nakletti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sosyal belediyecilik anlayışı gereği cenaze hizmetlerinde vatandaşların işini kolaylaştıracak işlere imza atmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin havayolu ile cenaze nakil hizmeti önemli bir görevi yerine getiriyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Balıkesir'de vefat eden ancak başka illerde toprağa verilmesi istenen cenazeler için hayata geçirdiği havayolu ile cenaze nakil hizmeti, 2020 yılından buyana ücretsiz olarak sürdürülmeye devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Türk Havayolları arasında yapılan 'Havayolu ile Cenaze Nakil Hizmeti' sözleşmesi ile hayata geçirilen hizmet, kentin önemli bir ihtiyacını gideriyor. Uzak illerde toprağa verilecek cenazelerde büyük kolaylık sağlayan bu anlamlı hizmetle vatandaşlar artık, uçakla daha hızlı bir şekilde cenazelerini istedikleri şehre nakletme imkanı buluyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen hizmetten, ilk başlama tarihi olan 20 Ekim 2020 tarihinden bugüne kadar 226 adet cenaze havayoluyla il dışına nakledildi.

Öte yandan, 2018 yılından bu güne kadar kara yoluyla birlikte il içi ve dışında toplamda 8 bin 80 adet cenaze nakil hizmeti yapıldı. Hizmetten yararlanabilmek için vatandaşlarımızın 444 40 10 numaralı hattı aramaları yeterli. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel