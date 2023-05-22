Balıkçıların gözde mekanı 'Gümüşören Barajı'

Kayseri'nin Develi ilçesinde yer alan ve tarihi güzelliklerle dolu Gümüşören Barajı, balıkçıların gözdesi oldu.

Tarihçesinin Milattan Önce 12. yüzyıla kadar dayandığı bilinen, Hitit dönemine ait olduğu tahmin edilen kaya kabartmalarının da bulunduğu Gümüşören Barajı'nın hemen yanı başında yeraltı şehri ve kaya mezarları da yer alıyor. Ürettiği enerji ve sulamada ki katkısının yanı sıra balıkçılarında gözdesi konumunda yer alan Gümüşören Barajı'nda bazı vatandaşlar tekne ile ağ atarak balık tutuyor.

Balık tutanlar arasından yer alan 16 yaşındaki genç balıkçı Ahmet Ağkuş Gümüşören Barajı'nda balık tutmanın çok zevkli bir iş olduğunu söyleyerek, "Gümüşören Barajı'nda balık tutuyorum. Mesleği babamdan öğrendim. Barajda kalmayı, balık tutmayı, ağ atmayı burada öğrendim. Kendi teknemiz var. 3 seneden beri baraja gelip gidiyoruz. Tekneyle dolanıp ağ atıyoruz. Bir gün bekledikten sonra ağları toparlamaya geliyoruz. Gerçekten çok zevkli bir iş" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ