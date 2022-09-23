Balıkçılara markalamada son gün 1 Ekim

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan "ticari amaçlı su ürünleri avcılığında kullanılan av araçlarının markalanması süresi 1 Ekim'de sona erecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan "ticari amaçlı su ürünleri avcılığında kullanılan av araçlarının markalanması süresi 1 Ekim'de sona erecek. İşlemlerini yaptırmayanlar idari yaptırıma tabi tutulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan "ticari amaçlı su ürünleri avcılığında kullanılan av araçlarının markalanması süreci 1 yıldır devam ederken, süre uzatımının ardından son başvuru işlemleri 1 Ekim'de sona erecek. Konuyla ilgili olarak Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri birimince çalışmalar yapılırken, markalama yaptırmayan balıkçı gemileri 1380 sayılı su ürünleri kanununun ilgili hükümleri muhteviyatında idari yaptırıma tabi tutulacak. İşlemlerini yaptırmayan gemi sahiplerinin en yakın balıkçı kooperatiflerinden markaları temin ederek, İlçe Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor. - AYDIN