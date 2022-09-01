Balıkçılara baklava dopingi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, balık av yasağının sona ermesiyle birlikte 'Vira Bismillah' diyerek denize açılmaya hazırlanan Süleymanpaşalı balıkçıları ziyaret ederek baklava ikramında bulundu.

Balıkçılara bol bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulunan Yüksel'e Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Uzunlar ve AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin eşlik etti. Yüksel, Kumbağ'dan demir alacak balıkçılara baklava ikramında bulunarak, yeni sezonun hayırlı olması dileklerini paylaştı.

Yüksel ayrıca sabahın erken saatlerinde avdan dönerek 4 buçuk ay sonra ilk kez ağ atan balıkçıları Su Ürünleri Toptancı Hali'nde karşılayarak sezonun ilk avı ile ilgili değerlendirmede bulundu. - TEKİRDAĞ