Balıkçılar, Sıcak Hava Nedeniyle Beklenen Balık Bolluğunu Elde Edemedi

Yeni av sezonuyla birlikte "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, Marmara Denizi'nde sürdürdükleri avlarda sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle istedikleri verimi elde edemedi. Balıkçılar, havaların soğumasıyla avlanan balık miktarının artmasını ümit ediyor.

Marmara Denizi'nde bu yıl palamut bolluğu beklenirken, av sezonu hamsi ve istavrit ağırlıklı başladı. Ancak deniz suyu sıcaklığının yüksek olması nedeniyle balıkçılar bekledikleri bolluğu henüz göremedi.

Bandırma Balık Hali'nde balıkçılık yapan Sezgin Acar, hava ve deniz suyu sıcaklığının geçmiş yıllara oranla yüksek seyretmesinin balıkların daha derinlerde kalmasına sebep olduğunu söyledi. Acar, "Geçmiş yıllara göre eylül sıcak geçiyor. Bu nedenle balıkçılar denizden istediği miktarda balıkla dönemiyor. Balıklar soğuk ortamı tercih ettiği için derin sularda bulunuyor. 15 gün sonra havaların soğumasıyla balık miktarının artacağını düşünüyoruz. Havaların soğuması balıkçıları sevindirecek" dedi.

Yaklaşık 20 yıldır balıkçılıkla geçimini sağlayan Okan Balıbek ise bu sezon balık bolluğunun olmayışının fiyatlarda dalgalanmalara neden olduğunu belirtti. Balıbek, "Bu sezon istavritle başladı. Şimdilerde istavrit orta seviyelerde var. Palamut olmadığı için fiyatlar geçen yıla göre çok yüksek. Geçen yılki bolluk bu sene olmadı. Havaların soğuması ile değişiklik olur diye bekliyoruz" diye konuştu.

Bandırma Balık Hali'nde hamsi 300 lira, sardalya 150-200 lira, istavrit 200 lira, barbun 400-500 lira, uskumru 200-250 lira, palamut adet olarak 300-450 lira, levrek 300 lira, çipura ise 250 liradan alıcı buluyor.

Balıkçılar, iki haftalık sürecin ardından havaların soğumasıyla hem tezgahlarda bolluk yaşanmasını hem de fiyatların düşmesini bekliyor. - BALIKESİR