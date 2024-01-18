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Balıkçılar Mazot Fiyatlarından Şikayetçi

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Türkiye Denizcilik Kursları Derneği Başkanı Nihat Önder, balıkçıların mazot fiyatları ve bakım malzemelerinin pahalılığından dolayı zor durumda olduğunu belirtti.

MUSTAFA USTA

Türkiye Denizcilik Kursları Derneği Başkanı Nihat Önder, "Türkiye'de balıkçıların en büyük sıkıntısı şu anda mazot fiyatları. Aynı zamanda gemilerin ve teknelerin bakımı için boya, macun gibi tüm malzemeler gerçekten balıkçıları çok zora sokmaktadır. Balıkçılar bu durumlardan yüzde 90 etkileniyor. Bazı balıkçılar mazot pahalılığından denize bile çıkamıyor" dedi.

Türkiye Denizcilik Kursları Derneği Başkanı Nihat Önder, Sinop'ta balıkçıların sorunlarıyla ilgili açıklama yaptı. Önder, şunları söyledi:

"GERÇEKTEN TÜRK HALKIMIZ BALIK YEMEDE ÇOK ZORLUK ÇEKİYOR"

"Türkiye'de balıkçıların en büyük sıkıntısı şu anda mazot fiyatları. Aynı zamanda gemilerin ve teknelerin bakımı için boya, macun gibi tüm malzemeler gerçekten balıkçıları çok zora sokmaktadır. Balıkçılar bu durumlardan yüzde 90 etkileniyor. Bazı balıkçılar mazot pahalılığından denize bile çıkamıyor. Büyük gırgır teknelerinin küçük ölçekli balıkçılardan daha fazla çünkü onların aynı zamanda tayfaları yaklaşık 35 kişi. Onlar da aşağı yukarı 2 bin ton mazot sarf etmekte. Bir de balık olmayıp boş döndükleri zaman durumları daha kötü oluyor. Şu anda hükümetin mazot fiyatlarında bir düşüncesi olduğunu sanmıyorum. Balıkçıların arasında en çok mağdur olanlar küçük ölçekli balıkçılar. Onların sayıları oldukça fazla. Aslında onlar denizi koruyan balıkçılar. Gırgır ve trol avcılıkları biraz daha hem kaçak var, hem aşırı avlanma yüzünden denizlerimizdeki balık sayısı gittikçe azalmaktadır. Tezgaha giden vatandaşın alım gücü düştü. Karadeniz'de hamsi dediğin zaman bütün halkımızın en çok tükettiği balık hamsi ve palamut. Bunlar olmadığı zaman halkımızın çoğu evine balık dahi getiremiyor. Şu anda balık fiyatları İstanbul'da çok pahalı. Gerçekten Türk halkımız balık yemede çok zorluk çekiyor. Çoğu evine balık dahi getiremiyor."

Kaynak: ANKA / Yerel

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