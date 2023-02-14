Balıkçılar, fırtınaya rağmen yardımları deprem bölgesine ulaştırdı

Mersin Erdemli'den balıkçılar, depremin ardından Akdeniz'deki fırtınaya rağmen temin ettikleri su, battaniye ve çeşitli yardım malzemelerini tekneye yükleyerek Hatay'a ulaştırdı. Balıkçıların yardımı götürdükleri esnada metrelerce yükselen dalgalar da görüntülere yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok hasar alan illerin başında gelen Hatay'da arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra depremzedelerin yaralarının sarılması için her türlü destek veriliyor. Türkiye'nin birlik ve beraberliğini gösterdiği yardımlaşma örneği ise dikkat çekiyor. Mersin Erdemli'de de balıkçı barınağındaki balıkçılardan Yalçın Sakın'ın koordinesinde su, battaniye ve çeşitli erzak toplandı. Toplanan yardımları teknesine yükleyen Sakın, Akdeniz'deki fırtınaya aldırış etmeden yola çıktı. Metrelerce dalgaların arasında tehlikeli yolculuğa rağmen tekne, Hatay Samandağ Limanı'na ulaştı. O tehlikeli anlar kameralara da yansıdı. Yardımlar, Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edilerek, depremzedelere ulaşması sağlandı.

Yardımları indiren balıkçı Sakın, teknede bulunan balıklarla da depremzede çocukların karnını doyurdu. - MERSİN