Balıkçı Teknesi Çalışanları: "2 Senede Artan Zamlar Bizi İflasa Sürüklüyor"

MUSTAFA USTA

Sinop İskelesi'ne gümrük yapmak için demirleyen balıkçı teknesi çalışanları artan maliyetlerden yakındı. Tekne çalışanı Kadir Akbulat, "30 liraya mazot almak nerde? 10 liraya mazot almak nerde? Gecede 2 bin ton mazot yakıyoruz. 2 bin ton mazotun maliyeti dünya kadar. Nereden nereye? 2 senede artan zamlar, bizi iflasa sürüklüyor" dedi.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış, balıkçı teknelerini de etkiledi. Sinop'ta balıkçı teknesinde çalışan Ali Yıldırım, yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlattı:

"TÜRKİYE ŞARTLARINDA ARTIK BU İŞİ YAPMAK ÇOK ZOR"

"Bu gelen zamlarla bu şekilde bu işi yapma şansımız yok. Çünkü mazot 30 lira oldu. İşçi maliyetleri arttı. Mazot fiyatları arttı. Köpük fiyatları arttı. Ama bizim gelirimizde bir artış yok. O yüzden çok zor durumdayız. Nasıl yapacağız bilmiyoruz. Geçen balık sezonu Türkiye'de olanlar için başa baş geçti. Zarar edenler de var. Ama Gürcistan'a gidenler biraz kar elde ettiler. Başka bir şey yok. Biz de Gürcistan'a gideceğiz, balık tutacağız. Orası ile anlaşma yaptık. Türkiye şartlarında artık bu işi yapmak çok zor. Artık kar diye bir şey yok. Ayakta kalma umudu var. Başka bir şey yok. Bu şartlarda bu fiyatlarla yürümez bu iş."

"TÜRKİYE'DE OLMADI GÜRCİSTAN'DA DENEYECEĞİZ ŞANSIMIZI ARTIK"

Kadir Akbulat ise şu ifadeleri kullandı:

"Balıkçı maaşları ve maliyetleri arttı. Teknenin mazot fiyatları arttı. Gemici örnek veriyorum 4 bin 500 TL maaş alıyorsa şu an 8 bin TL maaş alıyor. Gemiler eskiden 10 liraya mazot alırken şimdi alıyor 28 liraya. Bir şekilde bu teknenin denizde yüzmesi lazım. Gemicinin çalışması lazım. Herkesin ailesine ekmek getirmesi lazım. Kar oranımız sıfır. Köpüğünden tut, gemici masraflarından tut, mazota kadar her şey bir anda arttı. Her şey dolara endekslendi. Gemi sahiplerini büyüklerimizin görmesi lazım. Gemicilerin halini anlamaları lazım. Tayfa çalıştıran gemicileri görmeleri lazım. Yeri geliyor kaptanımızın maaş veremediği durumlar oluyor. Balık tutamadığımız zamanlar oluyor. Mecburen denizden geri kalmamaya da çalışıyoruz. 30 liraya mazot almak nerde? 10 liraya mazot almak nerde? Gecede 2 bin ton mazot yakıyoruz. 2 bin ton mazotun maliyeti dünya kadar. Nereden nereye? 2 senede artan zamlar bizi iflasa sürüklüyor. Biz Sinop'a gümrük yapmak için geldik. Gümrük yaptıktan sonra Gürcistan'da şansımızı deneyeceğiz. Türkiye'de olmadı Gürcistan'da deneyeceğiz şansımızı artık. Orada para kazanmaya çalışacağız. Kendi ülkemiz varken başka ülkelerde çalışıp para kazanmayı deneyeceğiz."

