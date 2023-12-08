Balıkçı'nın "Merhaba"Sı Logosunu Bodrum'da Arıyor

Cevat Şakir Kabaağaçlı, nam-ı diğer Halikarnas Balıkçısı’na ait özel koleksiyon ve zengin arşiv malzemesinin bulunduğu Bodrum Belediyesi Kültür A.Ş. bünyesine bağlı Bodrum Deniz Müzesi, “Merhaba Günü Uluslararası Logo Yarışması” düzenlemişti. Bilgi Yayınevi sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya başvurular, 02 Şubat 2024 tarihine kadar devam ediyor.

Cevat Şakir Kabaağaçlı, nam-ı diğer Halikarnas Balıkçısı'na ait özel koleksiyon ve zengin arşiv malzemesinin bulunduğu Bodrum Belediyesi Kültür A.Ş. bünyesine bağlı Bodrum Deniz Müzesi, "Merhaba Günü Uluslararası Logo Yarışması" düzenlemişti. Bilgi Yayınevi sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya başvurular, 02 Şubat 2024 tarihine kadar devam ediyor.

Balıkçı'nın dünyaya seslendiği "merhaba"sı küresel bir barış ve dostluk çağrısına dönüşmeye devam ediyor. Bodrum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bodrum Deniz Müzesi projesi olan, Bilgi Yayınevi sponsorluğunda hazırlanan "Merhaba Günü Uluslararası Logo Yarışması" dahilinde "merhaba"nın kapsayıcılığının denizleri aşması ve bir barış simgesi olarak akıllarda yer etmesi hedefleniyor.

Bodrum Belediyesi ve Bodrum Deniz Müzesi, "Halikarnas Balıkçısı" Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın somut olmayan kültürel mirasına sahip çıkmaya devam ediyor. Balıkçı'nın sabah-akşam, gelip-giderken, girip-çıkarken her daim kullandığı "merhaba" selamını uluslararası bir bakış açısıyla sahipleniyor. Balıkçı'nın doğum günü olan 17 Nisan 2022'de Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras tarafından ilan edilen "Merhaba Günü", Bodrum Deniz Müzesi ve iş birlikçilerinin çalışmalarıyla "Merhaba Günü Uluslararası Logo Yarışması" olarak dijital platformda kendine alan açtı. Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın gözünden, zihninden, misyonundan, vizyonundan hareket ederek merhaba sözcüğünü anlamlandırmak ve grafik dile aktarmak, "Merhaba" sözcüğünü bir logo olarak her yıl doğum yıl dönümünde adına yapılan etkinliklerin temsilinde kullanmak amacıyla Bilgi Yayınevi'nin ana sponsorluğunda logo yarışması düzenlendi. Tüm dünyadan tasarımcıların davet edildiği, "Merhaba Günü Uluslararası Logo Yarışması"nın son başvuru tarihi 02 Şubat 2024.

Yarışmanın duyurusu, Bodrum Deniz Müzesi arşivinde bulunan ve ailesinin özel izniyle kamuoyuyla paylaşılan Cevat Şakir Kabaağaçlı görüntülerinin olduğu bir dakikalık video çalışmasıyla birlikte yapılmıştı. İletişim Partneri'nin MYRA, Sivil Toplum Partneri'nin Hemzemin Sosyal Fayda Platformu, Proje Danışmanı'nın ise Ömer Durmaz olduğu yarışmanın jüri üyelerinde birbirinden değerli isimler ve Balıkçı'nın ailesi yer alıyor. Ücretsiz, serbest katılıma açık olarak düzenlenmiş yarışmada "merhaba" sözcüğünü grafik-görsel dille simgeleştirerek tasarım haline getirilmesi bekleniyor. Seçici kurulda Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Zülfü Livaneli, Sunay Akın, Halikarnas Balıkçısı ailesi, Yeşim Demir, Steve Connor, Alessandra Segalini, Ardan Ergüven, Srinivasarao Patturu, Erol Turgut, Demetrios Fakinos, Çiğdem Demir, Ardan Ergüven, Daniele Savasta, Serdar Benli, Rauf Kösemen, Ömer Durmaz, Nazlı Eda Noyan, Murat Ertel, Kıymet Giray, Murat Dorkip, Metin Erdoğan, Emrah Yücel ve Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu yer alıyor. 5-23 Şubat tarihleri arasında tamamlanacak olan seçici kurul oylamasının ardından sonuçlar 1 Mart 2024'te açıklanacak.

"Merhaba Günü Uluslararası Logo Yarışması"yla ilgili tüm detaylara ve şartnameye www.merhabagunu.com adresinden ulaşılabiliyor; 444 00 48/4225 numaralı telefondan bilgi alınabiliyor. Katılımcılar ayrıca bilgi@merhabagunu.com mail adresinden sorularını iletebiliyor.

Bodrum Deniz Müzesi Hakkında:

Bodrum Belediyesine bağlı özel müze olarak faaliyet gösteren Bodrum Deniz Müzesi, Bodrum Ticaret Odası ve Bodrum Belediyesinin önemli katkılarıyla 15 Ekim 2011 tarihinde ziyarete açılmış; Cevat Şakir Kabaağaçlı Özel Koleksiyonu, Geleneksel Tekne Modelleri Koleksiyonu ve 6.000'e yakın kabuğun yer aldığı Hasan Güleşçi Deniz Kabukları Koleksiyonları ile Bodrum denizcilik tarihinin geçmişten günümüze intikal eden belgeleri, objeleri ve değerleri üzerinde deniz tarihimizi aydınlatacak bilimsel araştırmaları yaparak deniz ve denizcilik kültürüne sahip çıkmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.

Müze, Bodrum ile özdeşleşmiş entelektüel yaşam ustası Halikarnas Balıkçısının albümünden seçilmiş özel fotoğraflarıyla yaşamından kareler, tarihi belgeler, kendi kaleminden yazdığı yazıları, çizdiği resimleri ve kişisel eşyaları ile kızı İsmet Kabaağaçlı ve Halikarnas Balıkçısı'nın manevi oğlunun Prof. Dr. Şadan Gökovalı'nın bağışları ile zengin bir arşive sahip. Bodrumlu sanatkar/usta Ali Kemal Denizaslanı tarafından yapılan 48 adet geleneksel tekne modelleri müzede süngercilik, balıkçılık ve nakliyecilik koleksiyonları olarak sergilenmekte. Portal üzerinden arşivini ve koleksiyonlarını araştırmacılara ve meraklılara sunmak için faaliyetlerine ve çalışmalarına devam etmekte olup eğitim programları, çocuk atölyeleri, etkinlikler, programlar, birçok proje sahipliği ve proje ortaklığını yürütmektedir. Aynı zamanda müze kurumsal bünyesinde kurulan Bodrum Deniz Müzesi Yayınları ile, bölgenin denizcilik kültürü ve tarihi ile ilgili yayınlarını okuyucuyla buluşturmaya devam etmektedir.