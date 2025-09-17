Balıkçı Köyü Sakinleri Kafes Balıkçılığına Karşı Hukuki Mücadele Başlattı

Rize'nin Pazar ilçesinde köylerinin açığında kafes balıkçılığı yapılmasını istemeyen Balıkçı Köyü sakinleri hukuki işlem başlattı.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Balıkçı köyü sakinleri, kayıkhaneye yakın alanda hayata geçirilmesi planlanan kafes balıkçılığına tepki gösterdi. Kurulacak balık kafeslerinin geçimini balıkçılıkla sağlayan köye zarar vereceğini belirten köylüler, gece gündüz nöbet tutarak denize kafes kurulmaması için mücadele ediyor.

Köy sakınlerinden Süheyla Kanbay, balıkçılığın dededen kalma bir miras olduğunu ve çocuklarını balıkçılıkla büyüttüklerini ifade ederek, "Buraya kafes kuracaklar. Biz kesinlikle istemiyoruz, kabul etmiyoruz. Burası dedemizden kalma, çocuklarımıza miras bir vatanımızdır. Burası Balıkçı köyüdür. Onun için biz havuz koymaya razı değiliz. Çocuklarımız burada balık tutmuş, burada yemek yemiş, büyümüş, bahçemizi işlemiş. Kesinlikle kafes balıkçılığına razı değiliz. Kafes olursa denizimiz pislenir, çocuklarımız yüzemez, balık yetişmez" dedi.

İsmail Taruz ise ağ serdikleri bölgede kafes yapılmasının balıkçılar için büyük bir risk olduğunu söyleyerek, "Bu teknelerin hepsi dip ağı seriyor. Tam ağ serdiğimiz, olta attığımız yere kafes yapmak isteniyor. Ben 76 yaşındayım ve kendimi bildim bileli burası balık dalyanıdır. O dalyan özelliği kalkar. Yerli üretim kalkar. Burada gördüğünüz balıkçılar hep taze balık satar. Eğer buraya kafes kurulursa sadece somon satar, bayat balık nereden gelirse sadece o tüketilir. Aç bırakırlar bu milleti" diye konuştu.

Köylerinin ismini balıkçılık mesleğinden aldığını ve eşiyle birlikte balıkçılık yapmak için kendisinin de belge aldığını kaydeden Nurten Yağcı da, "Burada bu kafesler kurulursa batar, mahvoluruz. Balıkçı köyü diye bir şey kalmaz. Burada atalarımız, babalarımız, çoluk çocuk hep denizde yetişmişiz. Denizi görmeden duramayan var. Uyurken yüzü denize dönük uyuyan var. Kafes olursa burası batar gider. O nedenle burada kafes balıkçılığı istemiyoruz. Biz burayı temiz aldık, çoluğumuza çocuğumuza temiz bırakmak istiyoruz. Bu köy ismini balıkçılıktan almış. Neden perişan olsun, neden ismi değişsin. Ben denizci kağıdı aldım. Eşim emekli, ufakta bir tekne aldık, denize gideceğiz. Niye bu hayalim yalan olsun" dedi.

Kafes balıkçılığından vazgeçilmesi için hukuki işlem başlattıklarını ifade eden Balıkçı Köyü Muhtarı İsmail Hakkı Kanbay, "Biz başka yerleri tavsiye ettik onlara. Artvin'in Arhavi ve Hopa ilçelerinde saha var. Aynı şekilde kafes balıkçılığının yapıldığı yerlerde, örneğin Rize merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde yapılmasını önerdik. Bu alanların genişletilmesini önerdik. Ama ne yazık ki hiçbir şirket elemanı bize cevap vermedi. Biz bütün Karadeniz'in kafeslerle kaplanmamasını istiyoruz. Burası temiz kalsın, balıkçılar mesleklerini rahat bir nefes alarak yapabilsin" şeklinde konuştu. - RİZE