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Balık tezgahlarında denetim

Yerel Haberler

Balık tezgahlarında denetim

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Veterinerlik Hizmetleri birimi tarafından kapalı pazarda balık satışı yapan esnafa yönelik denetim yapıldı.

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Veterinerlik Hizmetleri birimi tarafından kapalı pazarda balık satışı yapan esnafa yönelik denetim yapıldı.

Bozüyük Belediyesi tarafından vatandaşların sağlıklı, hijyen ve ekonomik gıda tüketimlerini sağlamak amacıyla yapılan denetimler yoğun bir şekilde devam ediyor. Balıkların tüketiciye uygun şartlarda sunulması için denetimlerini sürdüren ekipler, tezgahlarda satılan balıkların tazeliği, vatandaşlara sunumu, hijyen şartlarının uygunluğu ve balıkların büyüklüklerini denetledi. Vatandaşların gönül rahatlığıyla balık tüketebilmeleri amacıyla yapılan bu denetimlerin balık sezonu boyunca düzenli olarak devam edeceği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Yerel Haberler

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