Balık taşı böbrek hastalarının ilgi odağı - Haberler

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Balık taşı böbrek hastalarının ilgi odağı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Balık taşı böbrek hastalarının ilgi odağı

Eşkina ve minekop balıklarında bulunan küçük beyaz taşlar, böbreklerinde taş olan kişiler tarafından ilgi görüyor.

Eşkina ve minekop balıklarında bulunan küçük beyaz taşlar, böbreklerinde taş olan kişiler tarafından ilgi görüyor.

Bilimsel bir çalışması bulunmayan taş böbrek hastalığına iyi geldiği yönünde halk arasında yaygın iddialardan ötürü kullanılıyor. Birçok kişi aldıkları taşları un kıvamına gelecek kadar havanda dövdükten sonra limonla karıştırıp eriterek içiyor. Balıkçılarda bulunabilen taşlar yoğun talep görüyor.

Balıkçı Hakkı Yılmaz, "Balık taşı eşkina ve kötek (minekop-karakulak) denen balıklardan çıkar. Ayanı zamanda balığın başında da bulunur. Bunu da böbrek rahatsızlıklarında kullananlar var. Alıp kullananlar bir daha almak için geliyor. Bir daha kullanıyorlar. Bazıları da bir fayda göremiyor alıp yine deniyor. Katkısı da gayet basit, limon ekleniyor. Taşı güzel ezip bir pet şişe veya su bardağına koyup eritip içerek kullanıyorlar. Gelişigüzel belli bir fiyatı yok. Biz genelde tanıdıklarımıza cüzi bir fiyata veriyoruz" dedi. - SAMSUN

Balık taşı böbrek hastalarının ilgi odağı

Balık taşı böbrek hastalarının ilgi odağı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Haberler

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