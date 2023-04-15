Balık sezonu sona erdi, av yasağı başladı

Balık sezonu, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için tüm denizlerde sona erdi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "2022-2023 su ürünleri avcılık sezon başlangıcı olan 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren 587 bin 310 TL idari para cezası kararı uygulanmış, yaklaşık 36 bin 922 ton su ürününe el konulmuştur" dedi.

Balık sezonu, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için tüm denizlerde sona erdi. Sona eren av sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "İstanbul kıyı şeridi 661 km olup, ilimiz sınırları içerisinde bin 942 adet yeşil ruhsat tezkeresine haiz balıkçı gemisi bulunmaktadır. 2 adet lagün, 8 adet baraj gölü, 22 adet akarsu, 5 adet çift kabuklu yumuşakça izlenen üretim alanı ve 48 adet balıkçı barınağı bulunmaktadır. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından 2022-2023 su ürünleri avcılık sezon başlangıcı olan 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, toplam 9 bin 955 adet denetim sonucu 587 bin 310 TL idari para cezası kararı uygulanmış, yaklaşık 36 bin 922 ton su ürününe el konulmuştur. Mevzuat kapsamında yetkilendirilmiş kurumlar tarafından denetim ve kontrollerde 2020 yılından itibaren 191 adet çeşitli ebat ve özelliklerde balıkçı teknesine el konularak mülkiyetleri kamuya geçirilmiş; 13 adeti çeşitli kurumlara bağışlanmıştır" açıklamasında bulundu.

İstanbul'un denizlerinde 2014 yılından bu yana 192 lokasyonda 4 milyon 982 bin metrekarelik alanın tarandığını da belirten Karaca "212 adet hayalet ağ (322 bin 620 metrekare) deniz dibinden çıkarılıp geri dönüşüme kazandırıldı. İstanbul Yapay Resif Projesi kapsamında ise 2019 yılı ve 2022 yılları arasında Kınalıada, Burgazada, Heybeliada ve Sarayburnu açıklarında belirlenen koordinatlara toplamda 660 yapay resif ünitesi ve 39 adet anti trol resif ünitesi atımı gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yasak sezonda gerek küçük ölçekli balıkçılardan gelen balıklarla, gerekse yetiştiriciliği yapılan çiftlik balıkları ile yaz boyunca balık ihtiyacının rahatlıkla karşılanacağı belirtildi. - İSTANBUL